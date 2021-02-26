Фонд основателя Faberlic Алексея Нечаева стал новым владельцем портала Sports.ru

ТАСС, 26 февраля. Инвестиционный фонд основателя российской компании Faberlic Алексея Нечаева стал новым владельцем спортивного портала Sports.ru. Об этом сообщается на сайте портала.

Фонд выкупил 100% акций у прежних владельцев - Германа Ткаченко (ему принадлежали 67,75% акций), Дмитрия Навоши (23,75%), Дмитрия Степанова (8%) и Юрия Дудя (0,5%). Основатели портала Навоша и Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга Tribuna.com и Betting Insider в сделку не входят, поэтому они продолжат работать автономно от портала. Состав команды сайта не изменится.

Ежемесячная аудитория Sports.ru составляет более 20 млн человек, проект станет центральной частью стратегии фонда по консолидации тематических проектов. Помимо основного бизнеса Sports.ru, в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

Faberlic - российская компания по производству косметики, одежды, аксессуаров и обуви, была учреждена в 1997 году, под нынешним название работает с 2001 года.