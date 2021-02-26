Четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу перенесены на 7-8 апреля

ТАСС, 26 февраля. Матчи 1/4 финала Бетсити Кубка России по футболу перенесены с 2-3 марта на 7-8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Данное решение было принято на заседании исполкома РФС, которое прошло в пятницу. На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала, еще один определится в матче между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом", который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды.

Ранее исполкому было предложено изменить даты проведения матчей четвертьфинала, так как, согласно регламенту, жеребьевка четвертьфиналов должна состояться в течение трех дней после последнего матча 1/8 финала.