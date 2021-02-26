Дюков отметил, что между рейтингом ФИФА и таблицей коэффициентов УЕФА нет прямой связи

МОСКВА, 26 февраля./ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков призвал не сравнивать рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА) для национальных команд и таблицу коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), говоря об уровне развития сборной России. Об этом он заявил журналистам.

В пятницу прошло заседание исполкома РФС.

"Какое место занимает Бельгия в таблице коэффициентов УЕФА? Ниже России, а их сборная - первая в рейтинге ФИФА. Говорить о том, что связь между рейтингами прямая, неправильно. У сборной России есть своя задача, у РПЛ - сохранить седьмое место и в перспективе вернуть шестое. Это две разных задачи", - заявил Дюков, отвечая на вопрос ТАСС.

Россия в таблице коэффициентов УЕФА находится на седьмом месте, имея 38,382 балла. У Бельгии, занимающей девятое место, 36,500 балла. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. В рейтинге ФИФА Россия занимает 39-е место.