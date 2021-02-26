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Футбол в России

Дюков: большая часть клубов согласилась с судейской реформой РФС

В ближайшие месяцы проект официально будет предложен исполкому РФС

МОСКВА, 26 февраля./ТАСС/. Большая часть российских клубов соглашается с необходимостью судейской реформы, но не раньше следующего сезона. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В пятницу прошло заседание исполкома РФС.

"Большая часть клубов согласилась с судейской реформой, но со следующего сезона. Думаем, в ближайшие месяцы проект официально будет предложен исполкому и войдет в состав регламентирующих документов, - сказал Дюков. - Структура управления судейством в российском футболе не отличается от европейской - нигде клубы не определяют, как наказывать судью".

Теги
Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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