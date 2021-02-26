Тедеско: Мозес переживал из-за приведшей к пенальти ошибки в игре с "Динамо"

ТАСС, 26 февраля. Нигерийский полузащитник "Спартака" Виктор Мозес сильно переживал после матча 1/8 финала Бетсити Кубка России с "Динамо". Об этом рассказал главный тренер московского клуба Доменико Тедеско, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Спартак" на выезде уступил "Динамо" со счетом 0:2. Мозес на 15-й минуте заработал пенальти в ворота красно-белых, а на 81-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален.

"Конечно, я разговаривал с Мозесом, он очень сильно переживал, - сказал Тедеско. - В такие моменты, как с пенальти, все понимают, что это было неумышленно. Два дня после дерби он не мог отпустить ситуацию... Я сказал, что прошлого не вернуть, и нужно двигаться дальше".

Мозесу 30 лет, он перешел в "Спартак" на правах аренды из английского "Челси" в октябре 2020 года. В текущем сезоне нигериец провел десять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.