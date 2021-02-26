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Допинг в спорте

Общее собрание членов РУСАДА утвердило продление полномочий и. о. гендиректора Буханова

Они продлены до даты назначения нового главы организации

ТАСС, 26 февраля. Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердило продление полномочий исполняющего обязанности генерального директора Михаила Буханова с 1 марта до даты назначения нового главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Буханов исполняет обязанности главы РУСАДА с августа 2020 года, когда был уволен прежний генеральный директор агентства Юрий Ганус. До назначения Буханов был юристом РУСАДА. 1 декабря 2020 года РУСАДА открыло конкурс на замещение должности генерального директора.

Период работы Буханова в должности и. о. генерального директора не должен превышать шести месяцев с даты принятия решения. Дата завершения конкурса на замещение должности генерального директора агентства остается неизменной - 31 марта 2021 года.

Также общее собрание приняло единогласное решение о предварительном утверждении годового отчета, касающегося статистической информации по деятельности национального антидопингового агентства в области допинг-контроля. Окончательное утверждение документа отложено до апреля, когда на заседании общего собрания РУСАДА предполагается рассмотреть вопрос об утверждении финансовой отчетности совместно с аудиторским заключением за 2020 год.

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