Общее собрание членов РУСАДА утвердило продление полномочий и. о. гендиректора Буханова

ТАСС, 26 февраля. Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердило продление полномочий исполняющего обязанности генерального директора Михаила Буханова с 1 марта до даты назначения нового главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Буханов исполняет обязанности главы РУСАДА с августа 2020 года, когда был уволен прежний генеральный директор агентства Юрий Ганус. До назначения Буханов был юристом РУСАДА. 1 декабря 2020 года РУСАДА открыло конкурс на замещение должности генерального директора.

Период работы Буханова в должности и. о. генерального директора не должен превышать шести месяцев с даты принятия решения. Дата завершения конкурса на замещение должности генерального директора агентства остается неизменной - 31 марта 2021 года.

Также общее собрание приняло единогласное решение о предварительном утверждении годового отчета, касающегося статистической информации по деятельности национального антидопингового агентства в области допинг-контроля. Окончательное утверждение документа отложено до апреля, когда на заседании общего собрания РУСАДА предполагается рассмотреть вопрос об утверждении финансовой отчетности совместно с аудиторским заключением за 2020 год.