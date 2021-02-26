ТАСС, 26 февраля. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сообщается, что дополнительную замену можно будет совершить независимо от числа уже проведенных замен. Подчеркивается, что в случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС.

Данное правило будет действовать в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги, Бетсити Кубка России, Олимп - Футбольной национальной лиги, Олимп - Профессиональной футбольной лиги, молодежного первенства России и двух турнирах Юношеской футбольной лиги.

В январе состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС. На нем обсуждалась инициатива Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

Возобновление розыгрыша чемпионата России по футболу запланировано на 26 февраля. В этот день должен пройти матч 20-го тура РПЛ между "Тамбовом" и волгоградским "Ротором".