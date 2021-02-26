Около тысячи человек поучаствуют в лыжном марафоне "Европа - Азия" в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Около тысячи человек станут участниками ежегодного лыжного марафона "Европа - Азия", который пройдет в Свердловской области 7 марта. Из-за пандемии коронавируса для лыжников будут организованы отдельные старты по 50 человек, сообщил ТАСС директор марафона Дмитрий Чукреев.

"Мы проводим [гонку] в прежнем формате, особо ничего не меняем. Единственное, мы сделаем раздельные старты - группами по 50 человек будем отправлять. Мы планируем, что всего около тысячи человек примут участие в марафоне", - сказал Чукреев.

Забеги пройдут на нескольких дистанциях на базе отдыха "Хрустальная" рядом с Первоуральском.

Лыжный марафон "Европа - Азия" пройдет в 39-й раз. Впервые он был проведен в 1984 году. В разные годы в нем принимали участие призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр Сергей Чепиков, Иван Алыпов, Игорь Бадамшин, Андрей Кириллов, Николай Панкратов, Владимир Юрин, Наталья Фурлетова, Ирина Складнева, Григорий Меньшенин, Роман Виролайнен, Андрей Кондрышев.