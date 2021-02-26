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Футбол в Испании

Тренер "Барселоны" Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за носового кровотечения

Клуб объясняет это побочным эффектом от лекарств
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман EPA-EFE/KIKO HUESCA
Описание
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман
© EPA-EFE/KIKO HUESCA

ТАСС, 26 февраля. Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

В пятницу состоялась пресс-конференция Кумана перед матчем чемпионата Испании против "Севильи". Во время общения с журналистами у 57-летнего специалиста потекла кровь из носа, из-за чего он был вынужден покинуть пресс-конференцию. Отмечается, что за последнее время подобное случилось с Куманом во второй раз. Клуб объяснил это побочным эффектом от лекарств, которые принимает голландец.

Матч "Севилья" - "Барселона" пройдет в субботу, начало - в 18:15 мск. "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 24 матчах 50 очков. У лидирующего "Атлетико" (23 матча) на пять очков больше, у идущего вторым "Реала" (24 матча) - на два. "Севилья" идет четвертой с 48 очками в 23 играх.

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