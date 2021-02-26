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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Туганов выиграл международный турнир по конному спорту в Абу-Даби

Спортсмен показал лучший результат в конкуре
Владимир Туганов EPA-EFE/ZOLTAN BALOGH
Описание
Владимир Туганов
© EPA-EFE/ZOLTAN BALOGH

ТАСС, 26 февраля. Россиянин Владимир Туганов стал победителем соревнований по конкуру на международном турнире по конному спорту, который прошел в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

В финале турнира, который прошел в пятницу, Туганов не допустил ни одного провала и показал лучшее время в перепрыжке - 46,60 секунды. Отмечается, что спортсмен еще раз подтвердил квалификацию на чемпионат Европы по конкуру.

Для Туганова эта победа стала первой на международном турнире в 2021 году.

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