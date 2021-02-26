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У российского бойца Курамагомедова возникли проблемы со здоровьем из-за сгонки веса

Ранее Курамагомедов снялся с дебютного боя в UFC

МОСКВА, 26 февраля. /Корр, ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Рамазан Курамагомедов снялся с поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за сгонки веса. Об этом ТАСС рассказал член команды спортсмена Магомед Магомедов.

Ранее стало известно, что Курамагомедов снялся с дебютного боя в UFC против бразильца Алекса Оливейры. Поединок должен был пройти 27 февраля в США.

"Он гонял 9 кг за короткое время. Делал это на характере. Но ночью стало плохо, приняли такое решение, чтобы поберечь здоровье", - сказал Магомедов.

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