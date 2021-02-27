Александр Емельяненко будет готов к следующему бою через два месяца

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного Александр Емельяненко сможет подготовиться к следующему бою за два месяца. Об этом спортсмен заявил журналистам.

"Примерно за два месяца я смогу полностью подготовиться и прийти в форму", - сказал Емельяненко.

Ранее президент организации Open FC Александр Гурьянов сообщил ТАСС, что следующий бой Емельяненко может провести в апреле.

Летом прошлого года Емельяненко нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову. С тех пор спортсмен не выступал и не появлялся в публичном пространстве. Всего на его счету 28 побед, восемь поражений и одна ничья.