Шайба Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

ТАСС, 27 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:2 обыграл "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей голами отметились Жульен Готье (14-я минута), Райан Строум (23), Колин Блэквелл (39), Крис Крайдер (40), Павел Бучневич (42), Джонни Бродзински (44). За "Бостон" отличились Патрис Бержерон (25), Брэд Маршанд (48).
Бучневич забросил свою пятую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина 13 очков (5 голов + 8 передач) в 18 матчах. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Бержерон набрал 889-е очко (360+529) за "Бостон" и вышел на чистое пятое место в истории клуба по этому показателю, обойдя Бобби Орра, выступавшего за команду с 1966 по 1976 год и дважды выигравшего Кубок Стэнли (1970, 1972). Лидером по количеству очков за клуб является Рэй Бурк (1979-2000; 1 506, 395+1 111). Маршанд забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ, став седьмым хоккеистом в истории "Бостона", который достиг этого показателя.
"Рейнджерс" поднялись на шестое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 17 очков в 18 матчах. "Бостон", пропустивший 13 шайб в двух последних встречах, занимает первую строчку с 24 очками за 18 игр.
Следующий матч команды проведут 28 февраля в Нью-Йорке.