Шайба Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Бучневич забросил свою пятую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина 13 очков (5 голов + 8 передач) в 18 матчах. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.

Бержерон набрал 889-е очко (360+529) за "Бостон" и вышел на чистое пятое место в истории клуба по этому показателю, обойдя Бобби Орра, выступавшего за команду с 1966 по 1976 год и дважды выигравшего Кубок Стэнли (1970, 1972). Лидером по количеству очков за клуб является Рэй Бурк (1979-2000; 1 506, 395+1 111). Маршанд забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ, став седьмым хоккеистом в истории "Бостона", который достиг этого показателя.