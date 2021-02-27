Гол Капризова помог "Миннесоте" одержать пятую подряд победу в нынешнем сезоне НХЛ

Капризов забросил пятую шайбу в своем дебютном сезоне в НХЛ. Россиянин отметился результативным действием в четвертом матче подряд, всего на его счету 16 очков (5 голов + 11 передач) в 17 играх за "Миннесоту".

"Миннесота" одержала пятую подряд победу в нынешнем сезоне и поднялась на второе место в таблице Западного дивизиона, набрав 22 очка в 17 матчах. "Лос-Анджелес" прервал серию из шести побед кряду и опустился на четвертую строчку. Команда набрала 21 очко за 19 матчей.

Следующий матч команды проведут 28 февраля в Сент-Поле (штат Миннесота).