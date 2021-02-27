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НХЛ

Гол Капризова помог "Миннесоте" одержать пятую подряд победу в нынешнем сезоне НХЛ

"Миннесота" обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 3:1
Кирилл Капризов (справа) AP Photo/Andy Clayton-King
Описание
Кирилл Капризов (справа)
© AP Photo/Andy Clayton-King

ТАСС, 27 февраля. "Миннесота" со счетом 3:1 обыграла "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Миннесоты" голами отметились Кирилл Капризов (13-я минута), Ник Бьюгстад (15), Йоэль Эрикссон Эк (16). За "Лос-Анджелес" отличился Джефф Картер (58).

Капризов забросил пятую шайбу в своем дебютном сезоне в НХЛ. Россиянин отметился результативным действием в четвертом матче подряд, всего на его счету 16 очков (5 голов + 11 передач) в 17 играх за "Миннесоту".

"Миннесота" одержала пятую подряд победу в нынешнем сезоне и поднялась на второе место в таблице Западного дивизиона, набрав 22 очка в 17 матчах. "Лос-Анджелес" прервал серию из шести побед кряду и опустился на четвертую строчку. Команда набрала 21 очко за 19 матчей.

Следующий матч команды проведут 28 февраля в Сент-Поле (штат Миннесота).

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