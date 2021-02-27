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Тайгер Вудс переведен в другую клинику и продолжает восстанавливаться после аварии

В результате ДТП во вторник Вудс получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы
Тайгер Вудс AP Photo/Phelan M. Ebenhack
Описание
Тайгер Вудс
© AP Photo/Phelan M. Ebenhack

ТАСС, 27 февраля. Американский гольфист Тайгер Вудс находится в хорошем настроении и восстанавливается после перенесенной операции в результате аварии. Об этом говорится на его странице в Twitter.

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"Тайгер был переведен в медицинский центр "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе и прошел утром дополнительные процедуры, касающиеся его травм. Процедуры прошли успешно, сейчас он восстанавливается и находится в хорошем настроении", - говорится в сообщении.

Авария произошла во вторник. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.

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