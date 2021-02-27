Ерохин оценил шансы сборной России на успешное выступление на Евро

ТАСС, 27 февраля. Сборная России по футболу имеет хорошие шансы успешно выступить на чемпионате Европы. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник национальной команды Александр Ерохин.

Чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

"В первую очередь хочу сказать, что приложу все усилия, чтобы в весенней части показывать ту игру, которая позволит быть в составе сборной России на Евро, - сказал Ерохин. - А что касается шансов команды, то, думаю, они хорошие, все ждут турнир, максимально настроены. Мы готовились к прошлому году, но опять же - пандемия. Все с нетерпением ждут турнир и, конечно, как минимум выхода из группы, а в плей-офф хотелось бы ставить только максимальные цели".

"Думаю, что перед Евро у тренерского штаба будет время на подготовку. Команда должна быть готова как физически, так и психологически", - добавил футболист.

Ерохину 31 год, он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России в составе петербургского "Зенита". За сборную России полузащитник провел 26 матчей, забив один гол. На чемпионате мира 2018 года Ерохин в составе национальной команды дошел до четвертьфинала.