Главный тренер "Химок" Черевченко пропустит матч против "Уфы" из-за недомогания

ТАСС, 27 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Химки" Игорь Черевченко не сможет присутствовать на матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Перед встречей специалист почувствовал недомогание и принял решение пропустить встречу, несмотря на отрицательный результат теста на коронавирус. Исполняющим обязанности главного тренера выступит старший тренер Валерий Климов.

Матч "Химки" - "Уфа" пройдет в субботу, начало встречи - 14:00 мск.

После 19 туров "Химки" идут на 11-м месте таблицы, набрав 25 очков. "Уфа" с 13 очками расположилась на предпоследнем, 15-м месте.