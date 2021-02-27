Более 2,6 тыс. человек обеспечат порядок на матчах РПЛ в Москве 27-28 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Свыше 2,6 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей 20 тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве 27 и 28 февраля. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"27 и 28 февраля 2021 года в Москве пройдут матчи 20-го тура сезона-2020/21 Российской премьер-лиги. Обеспечивать безопасность при их проведении будут более 2,6 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

27 февраля на стадионе "РЖД-Арена" встретятся команды "Локомотив" и ЦСКА, а 28 февраля московский "Спартак" примет "Рубин" из Казани на стадионе "Открытие-Арена".

Для обеспечения порядка во время встречи команд "Локомотив" и ЦСКА будет задействовано более 430 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 600 военнослужащих Росгвардии и порядка 300 сотрудников полиции и ОМОНовцев. Охрану порядка на матче "Спартак" - "Рубин" будут обеспечивать более 700 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 450 военнослужащих Росгвардии, а также более 180 полицейских и бойцов ОМОН.

Стадионы и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи с собаками и представители МЧС, сказали в департаменте.