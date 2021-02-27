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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по бобслею и скелетону не поедет в марте на международный турнир в Пхёнчхан

Главный тренер национальной команды Данил Чабан мотивировал это решение трудностями из-за пандемии
© EPA-EFE/FILIP SINGER

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены не примут участие в открытом Кубке Южной Кореи по бобслею и скелетону, который пройдет в марте на олимпийской трассе в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Данил Чабан.

Федерация бобслея и скелетона Южной Кореи приняла решение провести с 9 по 25 марта в Пхёнчхане кубок страны, на который пригласила спортсменов из других стран. Этот турнир получил поддержку Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и включен в официальный календарь.

"Мы не примем участие в этих соревнованиях, - сообщил Чабан. - Если бы ситуация с коронавирусом в мире стала полегче, то, возможно, кто-то и выступил бы там. Спортсмены сейчас отдыхают после тяжелого сезона и готовятся к чемпионату России, который пройдет в Сочи в начале апреля".

Олимпийские игры в Пхёнчхане проходили в феврале 2018 года. С тех пор в Южной Корее не было проведено ни одного этапа кубков мира как по бобслею и скелетону, так и по санному спорту.

С 5 по 14 февраля в германском Альтенберге проходил чемпионат мира по бобслею и скелетону, на котором российские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовых награды.

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