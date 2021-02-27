Умер чемпион СССР по хоккею в составе "Спартака" Александр Баринев

ТАСС, 27 февраля. Чемпион СССР по хоккею в составе московского "Спартака" нападающий Александр Баринев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Сегодня пришла печальная новость: ушел из жизни замечательный нападающий "Спартака", чемпион страны 1976 года Александр Баринев", - говорится в сообщении.

Баринев выступал за "Спартак" с 1975 по 1980 год, став чемпионом СССР (1976) и двукратным бронзовым призером турнира (1979, 1980). Также он выступал за московский ЦСКА, воспитанником которого является, калининский СКА МВО, воскресенский "Химик", саратовский "Кристалл" и австрийский "Фельдкирх". В чемпионатах СССР провел 166 матчей, в которых забил 46 голов.

После завершения карьеры он работал в тренерских штабах "Фельдкирха", германских "Ратингена" и "Бад-Тёльца", подольского "Витязя", основной и молодежной команд "Спартака".