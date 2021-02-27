Лыжница Йохауг сравнялась с Лазутиной по числу наград на чемпионатах мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Норвежка Тереза Йохауг заняла первое место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.

Йохауг преодолела дистанцию за 38 минут 35,5 секунды. Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (отставание - 30 секунд), третье - ее соотечественница Эбба Андерссон (+30,2). На первом круге Йохауг столкнулась с Карлссон, но обе спортсменки смогли быстро подняться и продолжить гонку. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая восьмой (+1.23,3). Дебютантка чемпионатов мира Яна Кирпиченко заняла десятое место (+1.30), Юлия Ступак - 11-е (+1.52,5), Наталья Непряева - 16-е (+2.04,3).

Йохауг 32 года, она завоевала 11-ю золотую медаль на чемпионатах мира, в ее активе две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Норвежка является олимпийской чемпионкой, а также серебряным и бронзовым призером Игр. В 2016 году Йохауг не прошла допинг-тест, спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года, из-за чего пропустила Олимпиаду-2018; норвежка утверждала, что допинг попал в ее организм с мазью для губ.

Норвежка сравнялась с советской и российской лыжницей Ларисой Лазутиной и занимает третье место по завоеванным золотым медалям в истории чемпионатов мира. Лидирует по этому показателю Марит Бьёрген из Норвегии (18), второе место занимает советская и российская лыжница, ныне возглавляющая Федерацию лыжных гонок России, Елена Вяльбе (14).

В медальном зачете лидерство укрепила сборная Норвегии, завоевавшая по три награды всех достоинств. Второе место делят команды Словении и Швеции, выигравшие по одной награде каждого достоинства. В активе россиян нет медалей. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.

Скиатлон - гонка, в ходе которой половину дистанции (7,5 км у женщин и 15 км у мужчин) спортсмены преодолевают классическим стилем, а другую половину - свободным. Позднее в субботу пройдет скиатлон у мужчин. Чемпионат мира завершится 7 марта.