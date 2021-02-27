Руководство футбольного клуба "Рома" отказалось от сооружения нового стадиона для команды

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Руководство итальянского футбольного клуба "Рома" окончательно отказалось от строительства нового домашнего стадиона на юго-западе Рима. Об этом сообщает в субботу газета Il Messaggero, ссылаясь на заявление владельцев из "Фридкин груп", которые приобрели клуб в августе прошлого года у Джеймса Паллотты.

"Административный совет на основании анализа финансового, юридического и нотариального характера постановил, что условий для реализации проекта нет", - говорится в приводимом газетой заявлении. При этом не исключается строительство спортивных сооружений для клуба в будущем в другом месте.

Впервые проект нового римского стадиона был представлен в 2014 году, и его реализация задумывалась к сезону-2016/17. Затем предыдущее руководство столкнулось с определенными сложностями при одобрении проекта новой администрацией Рима во главе с представительницей "Движения "5 звезд" Вирджинией Раджи. Однако позже и она назвала "спортивный Колизей" на 60 тыс. мест "важным и качественным проектом для столицы". В 2018 году по подозрению в коррупции при реализации ряда процедур по проекту нового стадиона были задержаны девять человек, в том числе члены городской администрации и предприниматель Лука Парнази, владелец компании Eurnova, которая выиграла конкурс на его осуществление. Последний впоследствии был передан под суд.

Как пишет Il Messaggero, в ходе оценки проекта, доставшегося от предыдущего владельца "Ромы", были вскрыты не только бюрократические нарушения, но и структурные проблемы, связанные с тем, что участок, предназначавшийся под строительство, находится вблизи русла Тибра, и почва там склонна к эрозии. Реализация только самого стадиона оценена в €300-400 млн, не считая всей необходимой инфраструктуры. Новые владельцы "Ромы" посчитали проект нерентабельным, особенно в условиях пандемии, которая "резко поменяла финансовые и инвестиционные сценарии".

"Рома" делит с "Лацио" Олимпийский стадион, построенный в 1937 году. Спортивная база клуба находится на юге Рима, в Тригории.

Пока собственным новым современном стадионом удалось обзавестись в Турине только "Ювентусу", итальянскому рекордсмену по числу национальных чемпионских титулов. Давно идут переговоры о сооружении стадиона для "Милана", который также в последние годы после его продажи экс-премьером Сильвио Берлускони меняет владельцев. Не могут прийти к соглашению и о стадионе для "Фиорентины" во Флоренции, но в отличие от миланского и римского клубов флорентийцам не приходится делить ни с кем используемый под домашние матчи местный стадион.