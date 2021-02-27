Футболист "Зенита" Ерохин рассказал о главном воспоминании за время игры в "Ростове"

ТАСС, 27 февраля. Полузащитник Александр Ерохин, выступающий в настоящее время в санкт-петербургском "Зените", рассказал о главном воспоминании, которое у него осталось за время игры в "Ростове". Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Зенит" примет "Ростов" в 20-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги в субботу, начало - в 16:30 мск.

"Каждый скажет, что главным событием стала Лига чемпионов, это несомненно, - сказал Ерохин. - В то время доходило до того, что игроков бесплатно возили на такси, но мне всегда было неудобно, я все равно как будто случайно старался оставить за проезд. Это же работа человека, пусть и его собственное желание сделать такой жест. Может быть, неправильно так отказываться от подарка, но мне как-то неудобно".

Ерохин выступал в составе "Ростова" с февраля 2016 года по июль 2017 года. В сезоне-2016/17 "Ростов" в групповом этапе Лиги чемпионов занял третье место, в ходе турнира российский клуб дома обыграл германскую "Баварию" (3:2). Ростовчане дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступили английскому "Манчестер Юнайтед" (1:1, 0:1).

Полузащитнику 31 год, он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России в составе петербургского "Зенита", за который он выступает с 2017 года. Также в чемпионате России, помимо "Зенита" и "Ростова", выступал за екатеринбургский "Урал" и "Краснодар".