Сорина заявила, что после падения Йохауг ненадолго поверила в медаль на ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Падение норвежской лыжницы Терезы Йохауг во время скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе позволило Татьяне Сориной ненадолго поверить в возможность завоевания медали. Об этом россиянка рассказала журналистам по окончании гонки.

Несмотря на падение в начале дистанции после столкновения со ставшей в итоге второй шведкой Фридой Карлссон, Йохауг одержала победу, опередив соперниц на 30 секунд. На первой части дистанции Сорина держалась рядом с норвежкой, ее падение позволило россиянке на время выйти на второе место.

"Да, - рассмеялась Сорина в ответ на вопрос о шансах на медаль после падения Йохауг, - была такая мысль, но при этом я понимала, что она не растеряется и очень быстро нас догонит. Была уверена, что скоро я ее увижу рядом. Так и случилось: уже метров через пятьсот она шла параллельно и пыталась убежать".

Сорина в гонке стала лучшей из россиянок, заняв восьмое место. Йохауг на чемпионатах мира одержала 11-ю победу.

"Для меня она уже давно является примером, - сказала Сорина. - Я больше горжусь тем, что бегаю с ней, чем бешусь, потому что меня мотивирует желание победить ее", - заметила она.