Елисеев: результаты чемпионата России по самбо могут быть неожиданными из-за новых правил

ОРЕНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Результаты чемпионата России по самбо, который стартовал в субботу в Оренбурге, могут быть неожиданным из-за проведения турнира по новым правилам. Такое мнение журналистам высказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Сегодня мы видим схватки, никто не может предсказать, кто выиграет, - сказал Елисеев. - Мы впервые проводим соревнования по новым международным правилам, с этого года у нас введены новые весовые категории, они сокращены, если ранее у нас было по девять категорий в каждой возрастной группе, то сейчас у нас их семь".

"Мы временно признаны Международным олимпийским комитетом, и, учитывая их определенные требования, мы стараемся под них подходить, - отметил Елисеев. - Это один из шагов, чтобы самбо стало настоящим олимпийским видом, - пришлось модернизировать правила и весовые категории. Надеюсь, это поможет самбо войти в программу Олимпийских игр. Это небольшой шаг, но он выполнен".

Елисеев отметил, что на коврах идет открытая борьба, те встречи, которые ему удалось посмотреть, понравились. "Все хотят выйти в финал и войти в состав сборной команды России", - уточнил он.

Чемпионат России по самбо проходит в Оренбурге с 27 февраля по 1 марта, участниками стали более 700 спортсменов. Будут разыграны комплекты медалей в 22 новых весовых категориях: до 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг (мужчины); до 50 кг, 59 кг, 54 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, свыше 80 кг (женщины); до 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг (боевое самбо).

Победители турнира получат право на участие в чемпионате мира, который пройдет 16-18 ноября в Москве, серебряные призеры - в чемпионате Европы, который состоится 21-22 мая в Италии.