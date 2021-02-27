Завьялова: россиянкам стоило взять пример с норвежек и пожертвовать этапами Кубка мира

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянкам стоило взять пример с норвежской команды, которая пропустила несколько этапов Кубка мира по лыжным гонкам и целенаправленно готовилась к мировому первенству, для успешного выступления на главном старте сезона. Такое мнение ТАСС высказала Ольга Завьялова, последняя из российских лыжниц, выигрывавшая золотую медаль чемпионата мира в скиатлоне.

Норвежка Тереза Йохауг заняла в субботу первое место в скиатлоне на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, она преодолела дистанцию за 38 минут 35,5 секунды. Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (отставание - 30 секунд), третье - ее соотечественница Эбба Андерссон (+30,2). Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая восьмой (+1.23,3). Дебютантка чемпионатов мира Яна Кирпиченко заняла десятое место (+1.30), Юлия Ступак - 11-е (+1.52,5), Наталья Непряева - 16-е (+2.04,3).

"Мне очень хотелось бы, чтобы наши девчонки были сегодня поближе к пьедесталу, но опять не сложилось. Та же Наташа Непряева - только шестнадцатая с отставанием в две минуты, это много, конечно, для чемпионата мира", заметила Завьялова.

Чемпионка мира 2007 года в скиатлоне не удивлена тому, с каким большим преимуществом выиграла субботнюю гонку Йохауг. "Норвежцы практически не выступали нигде якобы из-за коронавируса и целенаправленно готовились к чемпионату мира. Они голодны до побед, и я не удивлюсь, что лыжники и лыжницы из этой страны "выкосят" весь чемпионат мира. Мне даже такая мысль в голову приходит, что, может, и нашим стоило пожертвовать всем ради Оберстдорфа, а не бегать все старты подряд", - добавила собеседница ТАСС.

"Я думала, что сможет проявить себя сегодня Юлия Ступак, но посмотрела сейчас, что не то у нее состояние. Конечно, я рассчитываю, что в следующих гонках кому-то из наших девчонок удастся завоевать медали, но обычно если приезжаешь на чемпионат мира в форме, то она держится весь турнир. А когда с первой гонки такие проигрыши, то сложно в дальнейшем придется. Все готовились к чемпионату мира, а наши пока не в той форме, которая должна быть", - заключила Завьялова.

Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится в Оберстдорфе 7 марта.