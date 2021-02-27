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Финал Кубка России по фигурному катанию

Фигурист Кондратюк заявил, что почти все прыжки исполнил с помарками в финале Кубка России

При этом спортсмен остался доволен полученными оценками
Марк Кондратюк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Марк Кондратюк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Марк Кондратюк остался недоволен прокатом короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию, но считает, что получил хорошие оценки за выступление. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

Кондратюк получил за прокат 83,56 балла.

"Во второй половине намеренно хотел прыгать каскад "4-3", но сальхов не очень получился, поэтому второй прыжок вышел двойным. По такому прокату баллы хорошие. Прокатом не очень доволен, были помарки практически на всех прыжках, - сказал Кондратюк. - Старался не думать о том, что могу быть кандидатом на поездку на чемпионат мира".

Финал Кубка России по фигурному катанию проходит в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Теги
Финал Кубка России по фигурному катанию
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