"Химки" без Черевченко обыграли "Уфу" в матче Российской премьер-лиги

ХИМКИ /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" одержали победу над "Уфой" со счетом 2:1 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Россисйской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Химок" отличились Мохамед Конате (49-я минута) и Денис Глушаков (62). На 74-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий "Химок" Илья Кухарчук. В добавленное ко второму тайму время у "Уфы" гол забил Владислав Камилов.
Перед встречей главный тренер "Химок" Игорь Черевченко почувствовал недомогание и принял решение пропустить игру, несмотря на отрицательный результат теста на коронавирус. Исполняющим обязанности главного тренера выступил старший тренер Валерий Климов.
"Химки" продлили серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (шесть побед, одна ничья). "Уфа" проиграла третий матч кряду.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|43-15
|41
|2
|ЦСКА
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|3
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|4
|Сочи
|19
|9
|6
|4
|28-22
|33
|5
|Ростов
|19
|10
|2
|7
|24-20
|32
|6
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|7
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|8
|Локомотив
|19
|8
|4
|7
|21-25
|28
|9
|Химки
|20
|8
|4
|8
|26-31
|28
|10
|Рубин
|19
|8
|4
|7
|24-25
|28
|11
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|12
|Урал
|19
|4
|9
|6
|16-23
|21
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|19
|3
|5
|11
|17-30
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13
В турнирной таблице РПЛ после 20 туров "Химки" занимают девятое место, набрав 28 очков. "Уфа" идет на 15-й строчке, имея в своем активе 13 очков. В следующем туре "Химки" в гостях сыграют против волгоградского "Ротора" 6 марта, "Уфа" днем позже проведет гостевую встречу с екатеринбурским "Уралом". 3 марта "Уфа" примет "Урал" в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России.