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Футбол в России

"Химки" без Черевченко обыграли "Уфу" в матче Российской премьер-лиги

Главный тренер "Химок" пропустил встречу из-за недомогания

ХИМКИ /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" одержали победу над "Уфой" со счетом 2:1 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Россисйской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Химок" отличились Мохамед Конате (49-я минута) и Денис Глушаков (62). На 74-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий "Химок" Илья Кухарчук. В добавленное ко второму тайму время у "Уфы" гол забил Владислав Камилов.

Перед встречей главный тренер "Химок" Игорь Черевченко почувствовал недомогание и принял решение пропустить игру, несмотря на отрицательный результат теста на коронавирус. Исполняющим обязанности главного тренера выступил старший тренер Валерий Климов.

"Химки" продлили серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (шесть побед, одна ничья). "Уфа" проиграла третий матч кряду.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19125243-1541
2ЦСКА19114435-1737
3Спартак19105433-2135
4Сочи1996428-2233
5Ростов19102724-2032
6Динамо1993724-2130
7Краснодар1993735-1930
8Локомотив1984721-2528
9Химки2084826-3128
10Рубин1984724-2528
11Ахмат1975719-2126
12Урал1949616-2321
13Ротор20451112-3117
14Арсенал19351117-3014
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

В турнирной таблице РПЛ после 20 туров "Химки" занимают девятое место, набрав 28 очков. "Уфа" идет на 15-й строчке, имея в своем активе 13 очков. В следующем туре "Химки" в гостях сыграют против волгоградского "Ротора" 6 марта, "Уфа" днем позже проведет гостевую встречу с екатеринбурским "Уралом". 3 марта "Уфа" примет "Урал" в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России.

Теги
Российский футбол
Биатлон
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