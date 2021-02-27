"Химки" без Черевченко обыграли "Уфу" в матче Российской премьер-лиги

ХИМКИ /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" одержали победу над "Уфой" со счетом 2:1 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Россисйской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Химок" отличились Мохамед Конате (49-я минута) и Денис Глушаков (62). На 74-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий "Химок" Илья Кухарчук. В добавленное ко второму тайму время у "Уфы" гол забил Владислав Камилов.

Перед встречей главный тренер "Химок" Игорь Черевченко почувствовал недомогание и принял решение пропустить игру, несмотря на отрицательный результат теста на коронавирус. Исполняющим обязанности главного тренера выступил старший тренер Валерий Климов.

"Химки" продлили серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (шесть побед, одна ничья). "Уфа" проиграла третий матч кряду.