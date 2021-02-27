Фигурист Мозалев заявил, что серьезно настраивался на финал Кубка России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Андрей Мозалев настраивался на финал Кубка России по фигурному катанию серьезнее, чем на Кубок Первого канала. Об этом спортсмен рассказал журналистам в субботу после проката короткой программы.

За исполнение короткой программы в финале Кубка России Мозалев получил 93,83 балла.

"Решили сейчас сделать тройной флип с упором на чистоту катания, а в произвольной все как было, так и будет, - сказал Мозалев. - После Кубка Первого канала работали как всегда, ничего нового. Кубок был немного про расслабление, там не было такого напряжения, потому что тот кубок ничего не решал. А к этим стартам подходили более серьезно".

"Но на Кубке Первого канала мы боролись до конца, чтобы защитить честь мужчин, - продолжил Мозалев. - Сейчас идет борьба за подпадание на чемпионат мира. Мы не думаем, как это будет, мы просто делаем свое дело".