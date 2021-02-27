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Финал Кубка России по фигурному катанию

Фигурист Мозалев заявил, что серьезно настраивался на финал Кубка России

Спортсмен отметил, что не думает о попадании в состав национальной команды на чемпионат мира
Андрей Мозалев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Андрей Мозалев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Андрей Мозалев настраивался на финал Кубка России по фигурному катанию серьезнее, чем на Кубок Первого канала. Об этом спортсмен рассказал журналистам в субботу после проката короткой программы.

За исполнение короткой программы в финале Кубка России Мозалев получил 93,83 балла.

"Решили сейчас сделать тройной флип с упором на чистоту катания, а в произвольной все как было, так и будет, - сказал Мозалев. - После Кубка Первого канала работали как всегда, ничего нового. Кубок был немного про расслабление, там не было такого напряжения, потому что тот кубок ничего не решал. А к этим стартам подходили более серьезно".

"Но на Кубке Первого канала мы боролись до конца, чтобы защитить честь мужчин, - продолжил Мозалев. - Сейчас идет борьба за подпадание на чемпионат мира. Мы не думаем, как это будет, мы просто делаем свое дело".

Теги
Финал Кубка России по фигурному катанию
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