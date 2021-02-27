Фигурист Семененко лидирует после короткой программы в финале Кубка России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

За прокат программы Семененко получил 94,95 балла. Второе место занимает Андрей Мозалев (93,83), третье - Петр Гуменник (88,09).

На прошедшем взрослом чемпионате России Семененко занял 11-е место. В нынешнем сезоне он выиграл четвертый этап Кубка России, занял шестое место на этапе серии Гран-при в Москве и стал победителем юниорского первенства России.

Произвольную программу мужчины представят в воскресенье.