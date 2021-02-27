Терюшков: в "Химках" не задумываются о выходе в еврокубки после победы над "Уфой"

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" не задумывается о возможном попадании в еврокубки по итогам сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Химки" в субботу на своем поле обыграли "Уфу" (2:1) в матче 20-го тура РПЛ.

"Сегодня сыграли лучше, чем с "Крыльями" (22 февраля подмосковная команда проиграла самарцам со счетом 0:4 в 1/8 финала Бетсити Кубка России - прим. ТАСС), - сказал Терюшков. - Мы выходим на тот уровень, который был в концовке первой части чемпионата. Победили, набрали три очка - сейчас занимаем девятое место, хотя у "Рубина" и "Локомотива" есть игра в запасе. Уже пять очков от зоны еврокубков".

"Задумываемся о выходе в еврокубки? Игра покажет, мы пока об этом не задумываемся - нужно играть дальше. На сезон была задача место с 10-го по 12-е, мы ее пока выполняем. В любом случае, впереди еще девять игр", - добавил министр спорта Московской области.

Собеседник агентства отметил, что не переживал, когда при счете 2:0 "Химки" остались в меньшинстве. "Переживаний не было, потому что держали игру под контролем, она была наша. Конечно, в конце пропустили ненужный гол, но все равно победили", - резюмировал Терюшков.

"Химки" поднялись на девятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет пять очков. Команда, которая по итогам сезона в РПЛ займет четвертое место, получит право сыграть во втором квалификационном раунде нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги конференций.