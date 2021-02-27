Фигурист Ковалев рассказал, что подвернул голеностоп на первенстве России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фигурист Артем Ковалев подвернул голеностоп во время первенства России, но это не стало проблемой во время исполнения короткой программы в финале Кубка России. Об этом фигурист рассказал журналистам в субботу.

Ковалев за исполнение короткой программы получил 85,61 балла.

"Все хорошо, но каскад получился только три плюс два - не особо доволен. Я чуть подвернул голеностоп на первенстве России, но пока он не подводит, - отметил Ковалев. - Психологически это для меня такой же старт, такой же отбор, как был на этапах. Волнение было такое, как на всех соревнованиях, это нормально, но такого ощущения, что это очень важный старт, нет".

"Поставили дедакшн, потому что опоздал с музыкой, на тренировках все было нормально, не понимаю, почему так получилось, - добавил фигурист. - Сейчас тренируемся на новом катке, главное, чтобы был лед, мы же на коньках катаемся. Есть лед, значит, все нормально. Народу много, но мне никто не мешает, уступают, если нужно".