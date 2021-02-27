Власти Оренбуржья считают, что регион заслужил право провести чемпионат России по самбо

ОРЕНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Больше 6 тыс. человек занимаются самбо в Оренбургской области, а количество специализированных площадок увеличивается, что стало одной из причин выбора Оренбурга местом проведения чемпионата России по самбо в 2021 году. Об этом журналистам сообщила вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Татьяна Савинова.

"Для нас большая честь принимать этот чемпионат. Мы очень надеемся, что наш чемпионат будет хорошо проведен и станет весомым и еще одним аргументом, чтобы самбо стало по-настоящему олимпийским видом спорта. Самбо - один из самых популярных видов спорта в Оренбургской области, свыше 6 тыс. спортсменов занимаются в нашей области, у нас очень титулованные тренеры, есть чемпионы Европы, мира. Думаю, не зря федерация выбрала оренбургскую землю для проведения чемпионата", - сказала она.

В настоящее время самбо в Оренбургской области, по данным министерства физкультуры и спорта региона, занимаются 6 107 человек. В системе спортивной подготовки работают 18 отделений самбо, где занимаются 1 950 спортсменов, в области работают 63 тренера. При этом в феврале в Оренбурге на базе педагогического колледжа открылся специализированный зал самбо, где будут проходить подготовку будущие педагоги.

Самбо - национальный продукт

Как отметил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, проекты "Самбо в школу" и "Самбо в вузы" запущены с целью познакомить с этим видом спорта как можно большее количество учащихся.

"Сегодня самбо - это наш национальный продукт, мы сегодня запустили много проектов, которые продвигают наш вид спорта: проект "Самбо в школу", "Самбо в вузы". Это дает возможность познакомить наших детей и наше население с таким прекрасным видом спорта, который мы создали специально для себя, для своих детей, для своих военных. Думаю, это то, чем мы должны гордиться, обо всем рассказывать и пропагандировать, чтобы все дети пришли заниматься именно самбо, то есть он должен попробовать заниматься самбо, а потом - как пойдет", - считает Елисеев.

Открывшийся в Оренбурге чемпионат России по самбо посвятили юбилею полета Юрия Гагарина. Первый космонавт планеты в Оренбурге проходил летную подготовку и обрел свою семью. Почетными гостями турнира стали космонавты Герои России Федор Юрчихин и Роман Романенко.

Чемпионат России по самбо проходит в Оренбурге с 27 февраля по 1 марта, участниками стали более 700 спортсменов. Будут разыграны комплекты медалей в 22 новых весовых категориях: до 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг (мужчины); 50 кг, 59 кг, 54 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, свыше 80 кг (женщины); 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг (боевое самбо). Победители турнира получат право на участие в чемпионате мира, который пройдет 16-18 ноября в Москве, серебряные призеры - в чемпионате Европы, который состоится 21-22 мая в Италии.