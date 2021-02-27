Фигурист Ходыкин рассказал, почему споткнулся во время короткой программы на Кубке России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Денис Ходыкин забыл, что нужно было сделать в короткой программе, и поэтому споткнулся во время проката в финале Кубка России. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в соревнованиях спортивных пар получили за прокат 70,14 балла.

"Споткнулся, потому что справа сидел Александр Ильич Коган, старался отработать на него подольше, повернулся, забыл, что нужно делать и споткнулся. Пытаемся взаимодействовать со зрителями, с судьями, с Александром Ильичом. В этом куске программы мы работаем на эту часть трибуны, - рассказал Ходыкин. - Лично я не чувствую падения духом после не столь удачного проката, мне понравился он по эмоциям, по хореографии.

"Зал поддерживал от начала и до конца, - отметила Павлюченко. - Про отбор на чемпионат мира мы вообще не думаем, стараемся хорошо делать свою работу".

Ходыкин добавил, что главными соперниками спортивной пары являются они сами. "Мы всегда соперничаем сами с собой, - сказал фигурист. - Всегда проигрываем".