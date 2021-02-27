Фигурист Галлямов остался доволен исполнением короткой программы в финале Кубка России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов смогли исполнить все, что задумывали, в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию. Такое мнение журналистам высказал Галлямов.

Мишина и Галлямов за исполнение короткой программы получили 80,79 балла.

"Получилось, может быть, все, что задумывали, но это только первый день. Мы вышли и проехали так, как нам надо для себя, в свое удовольствие, для зрителей. Мы катали, чтобы самим исптыть это удовольствие, нас все устроило, все в порядке, - сказал фигурист. - О чемпионате мира рано говорить, это хорошо, что он есть, что его не отменили".

"Мы постараемся сделать все, чтобы попасть на чемпионат мира, но главное - чисто прокатать свою программу, - отметила Мишина. - Мы не воспринимаем этот старт как отборочный. Важно показать, что мы прогрессируем".

Фигуристы отметили, что короткую программу им ставил хореограф Александр Степин, который скончался 11 февраля на 69-м году жизни. "Нам работа с Александром Александровичем была на вес золота, и очень жаль, что его не стало. Он мастер, мы хотим показать, какую работу он вкладывал, чтобы зрители это видели, - отметил Галлямов. - Что касается балета, то моя мама балерина, она 15 лет была в балете, кисти, руки как нужно держать, как действовать, мы понимаем".

"Слежу за балеринами, пытаюсь копировать их движения, но на льду мне интересно что-то более современное. Не классическая обработка, а новая интерпретация", - добавила Мишина.