{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Большунов: рад, что удалось огорчить норвежских лыжников

Россиянин победил в скиатлоне, на местах со второго по шестое расположились норвежцы

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов рад, что ему удалось огорчить норвежских лыжников, одержав победу в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом он рассказал журналистам после гонки.

На эту тему

Большунов в Оберстдорфе (Германия) впервые стал чемпионом мира. В конце гонки российский спортсмен за победу боролся с пятью норвежскими лыжниками.

"Понятно, они сегодня расстроены, и я рад, что мне удалось их расстроить. Сегодня я шел впереди, у них же была тактика сэкономить силы и выиграть на финише. Но сегодня победил я", - сказал Большунов.

"На финише я уже понял, что не упущу победу, что сегодня я выиграл, - добавил он. - Слезы наворачивались еще на финишной прямой. Непередаваемые ощущения. На большом подъеме я после каждого движения говорил, что я чемпион мира, а не кто-то другой, что я не отдам победу никому".

В карьере Большунова до этого были серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира, победы в общих зачетах Кубка мира и "Тур де Ски".

"Никакого груза [в связи с отсутствием золота чемпионата мира] на мне не было. Нужно было подняться еще на одну ступеньку выше, что я сегодня сделал. Надеюсь, ступенька не последняя", - сказал он.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
Финал Кубка России по фигурному катанию
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России
Второе место занимает Дарья Усачева, третье - Елизавета Туктамышева
Читать полностью