Большунов: рад, что удалось огорчить норвежских лыжников

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов рад, что ему удалось огорчить норвежских лыжников, одержав победу в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом он рассказал журналистам после гонки.

Большунов в Оберстдорфе (Германия) впервые стал чемпионом мира. В конце гонки российский спортсмен за победу боролся с пятью норвежскими лыжниками.

"Понятно, они сегодня расстроены, и я рад, что мне удалось их расстроить. Сегодня я шел впереди, у них же была тактика сэкономить силы и выиграть на финише. Но сегодня победил я", - сказал Большунов.

"На финише я уже понял, что не упущу победу, что сегодня я выиграл, - добавил он. - Слезы наворачивались еще на финишной прямой. Непередаваемые ощущения. На большом подъеме я после каждого движения говорил, что я чемпион мира, а не кто-то другой, что я не отдам победу никому".

В карьере Большунова до этого были серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира, победы в общих зачетах Кубка мира и "Тур де Ски".

"Никакого груза [в связи с отсутствием золота чемпионата мира] на мне не было. Нужно было подняться еще на одну ступеньку выше, что я сегодня сделал. Надеюсь, ступенька не последняя", - сказал он.