Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов не сыграет в матче против "Нью-Джерси" из-за травмы

ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов получил травму и не сыграет в матче против "Нью-Джерси" в субботу. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Кузнецов получил травму верхней части тела. Отмечается, что хоккеист восстановится со дня на день.

Кузнецову 28 лет, он был задрафтован "Вашингтоном" в 2010 году в первом раунде под общим 26-м номером. Играет за американский клуб с 2014 года. В составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Матч против "Нью-Джерси" пройдет 27 февраля (начало - 21:00 мск). В турнирной таблице Восточного дивизиона "Вашингтон" занимает второе место, набрав 24 очка в 19 матчах, "Нью-Джерси" идет седьмым с 16 очками в 15 встречах.

За "Вашингтон" также выступают российский голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и форвард Александр Овечкин.