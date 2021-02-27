Плющенко: Косторная после ковида переболела ангиной, но намерена биться за путевку на ЧМ

Короткая программа спортсменке, которая претендует на попадание в состав сборной России на чемпионат мира, не удалась, она занимает шестое место. В начале сезона Косторная перенесла коронавирус.

"Мы хотели снять ее со старта из-за последствий коронавируса, - сообщил Плющенко. - Есть последствия, после ковида она еще две недели лежала из-за ангины и катается всего месяц. Но это отбор на чемпионат мира, и мы, выслушав мнение спортсмена, приняли решение все-таки выступать".

"Предполагал, что она может и не докатать короткую программу - слишком тяжело ей было по дыханию, все-таки тренировка - это одно, старт - совсем другое, это адреналин, ответственность. Так что для меня сегодня сюрпризов не было. Да, к сожалению, есть сегодня такая трудность, но мы вместе, мы со своим спортсменом, и в горести, и в радости. Я сам спортсмен, поэтому знаю, что такое взлеты и падения, посмотрим, как она будет чувствовать себя завтра, но она готова кататься, она хочет бороться".

Плющенко рассказал, что уже видел ряд негативных комментариев в адрес спортсменки: "Я читаю комментарии, все вижу и понимаю, но я хочу сказать - не надо заранее никого хоронить, и, если она сильный спортсмен, у нее все еще получится. Сейчас мы имеем то, что имеем, но она настроена на борьбу, и честь ей и хвала за это".

После короткой программы в финале Кубка России в женском одиночном катании лидирует Камила Валиева, которая набрала 88,71 балла. Второе место занимает Дарья Усачева (79,12 балла), третья - Елизавета Туктамышева (77,74). Косторная набрала 70,14 балла. Финал Кубка России является заключительным этапом отбора на чемпионат мира, состав сборной России будет объявлен 1 марта.