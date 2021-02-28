Вяльбе заявила, что предъявлять претензии лыжнице Непряевой бессмысленно после ее травмы

ТАСС, 28 февраля. Предъявлять претензии российской лыжнице Наталье Непряевой, недавно восстановившейся от травмы руки, бессмысленно. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Лыжницы Непряева и Ступак заняли четвертое место в командном спринте на чемпионате мира

В воскресенье Непряева в паре с Юлией Ступак стали четвертыми по итогам командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Победу одержали шведки, второе место заняли швейцарки, третье - словенки.

"Самое обидное место - четвертое, немного не хватило Наталье, - сказала Вяльбе. - Конечно, предъявлять претензии бессмысленно, она большая молодец, тренировалась с одной палкой и все равно выходит на старт. По движению порадовала Юля [Ступак], но, на мой взгляд, они немножко промахнулись в смазочной подготовке".

Непряева подошла к чемпионату мира с незалеченной травмой, в конце января она перенесла операцию после перелома в руке. Она является бронзовым призером Олимпийских игр, обладательницей двух бронзовых наград чемпионата мира.

Мировое первенство в Оберстдорфе завершится 7 марта.