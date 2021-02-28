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Футбол в Италии

"Аталанта" обыграла "Сампдорию" в чемпионате Италии. Миранчук вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 28 февраля. "Аталанта" одержала победу над "Сампдорией" со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами отметились Руслан Малиновский (40-я минута) и Робин Госенс (70). Полузащитник сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук появился на поле на 83-й минуте, выйдя на замену вместо Малиновского.

В турнирной таблице "Аталанта" поднялась на четвертое место, набрав 46 очков, "Сампдория" с 30 очками идет 10-й.

В следующем туре "Аталанта" примет "Кротоне", "Сампдория" в гостях сыграет с "Дженоа". Обе встречи пройдут 3 марта.

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