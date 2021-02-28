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Футбол во Франции

"Монако" победил "Брест" в матче чемпионата Франции. Головин отдал две голевые передачи

Встреча завершилась со счетом 2:0
Игроки "Монако" EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Игроки "Монако"
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 28 февраля. Футболисты "Монако" обыграли "Брест" со счетом 2:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции.

Мячи забили Стефан Йоветич (76-я минута) и Кевин Фолланд (90+1), на 30-й минуте форвард "Монако" Виссам Бен-Йеддер не реализовал пенальти. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин, вышедший на замену на 59-й минуте встречи, записал на свой счет две голевые передачи.

В текущем сезоне 24-летний Головин провел 12 матчей в разных турнирах, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.

"Монако" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 55 очков в 27 матчах. "Брест" идет 13-м, имея в активе 31 очко после 27 встреч.

В следующем туре "Монако" 3 марта в гостях встретится со "Страсбуром". "Брест" в этот же день примет "Дижон".

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