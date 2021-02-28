Мичков побил бомбардирский рекорд Кучерова в МХЛ среди игроков до 17 лет

ТАСС, 28 февраля. Российский нападающий петербургского "СКА-1946" Матвей Мичков набрал 55 очков в текущем сезоне и побил бомбардирский рекорд Никиты Кучерова в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) среди игроков до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В воскресенье Мичков забросил шайбу в ворота молодежной команды "Спартака". Всего на счету 16-летнего хоккеиста 37 голов и 18 результативных передач. Мичков побил рекорд Никиты Кучерова, который держался с сезона-2009/10, проведя на одну игру больше (54). 5 февраля Мичков побил снайперский рекорд Кучерова, который состоялся в том же сезоне.

27-летний Кучеров на данный момент представляет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг", в составе которого в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Сезоном ранее Кучеров набрал 128 очков (41 гол + 87 передач) и стал обладателем "Арт Росс Трофи" - приза самому результативному игроку регулярного чемпионата НХЛ.