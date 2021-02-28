"Фиорентина" проиграла "Удинезе" в Серии А. Кокорин заменил Рибери во втором тайме

ТАСС, 28 февраля. "Фиорентина" проиграла "Удинезе" со счетом 0:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мяч на 86-й минуте забил Илия Несторовски.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин появился на поле на 68-й минуте, выйдя на замену вместо полузащитника Франка Рибери, и на второй добавленной ко второму тайму минуте получил желтую карточку. Для 29-летнего форварда этот матч стал вторым в составе "Фиорентины".

В турнирной таблице "Фиорентина" занимает 16-е место, набрав 25 очков, "Удинезе" с 28 очками идет 12-м.

В следующем туре "Фиорентина" в гостях сыграет с "Ромой", "Удинезе" на выезде встретится с "Миланом". Оба матча пройдут 3 марта.