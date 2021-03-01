Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 1 марта. "Вашингтон" со счетом 3:2 победил "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей шайбы забросили Якуб Врана (16-я минута), Никлас Бэкстрём (23) и Александр Овечкин (34). У проигравших отличились Михаил Мальцев (7) и Егор Шарангович (24). В активе 35-летнего Овечкина теперь 17 (7 шайб + 10 передач) очков в 17 матчах текущего сезона. 22-летний Мальцев забросил свою вторую шайбу в пятом матче в НХЛ.

Российский вратарь гостей Илья Самсонов отразил 19 бросков. Его одноклубник Дмитрий Орлов, а также игроки хозяев Дмитрий Куликов и Никита Гусев не отметились результативными действиями. Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пропустил матч из-за травмы верхней части тела.

В турнирной таблице Восточного дивизиона столичный клуб занимает второе место, набрав 26 очков в 20 матчах. "Нью-Джерси" идет седьмым с 16 очками в 16 встречах. В другом матче дня "Филадельфия" на выезде обыграла "Баффало" со счетом 3:0. Российский защитник гостей Иван Проворов сделал результативную передачу. Теперь на его счету 9 (2 шайбы + 7 передач) очков в 18 матчах текущего сезона.