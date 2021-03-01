Гвардиола сообщил, что футболист "Манчестер Сити" Эрик Гарсия летом перейдет в "Барселону"

ТАСС, 1 марта. Испанский футбольный клуб "Барселона" заключит соглашение с защитником Эриком Гарсией, контракт которого с "Манчестер Сити" истечет летом. Об этом сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит портал Goal.

По информации журналиста телеканала Sky Sports Фабрицио Романо, 20-летний испанец подпишет контракт с "Барселоной" до лета 2026 года.

"После паузы из-за пандемии он стал нашим лучшим центральным защитником, - сказал Гвардиола. - Он никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Гарсия будет выступать за "Барселону", и он не обычный игрок - он лучший игрок".

Гарсия является воспитанником "Барселоны". Летом 2017 года он стал игроком "Манчестер Сити", который возглавляет бывший тренер каталонцев Гвардиола. За английский клуб в текущем сезоне Гарсия провел девять матчей, не отметившись результативными действиями. Также в его активе четыре встречи за сборную Испании.