Тренер Козловского заявил, что фигурист вернулся в тренировочный процесс после ангины

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский аккуратно вернулись в тренировочный процесс после болезни партнера. Об этом ТАСС рассказали тренеры фигуристов Тамара Москвина и Артур Минчук.

Объявлен состав российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию

Бойкова и Козловский вошли в состав сборной России на предстоящий в Стокгольме чемпионат мира. Ранее в результате перенесенного коронавируса Козловский получил осложнения, переболев ангиной.

"У Димы была ангина, но сейчас он уже восстановился. Спортсмены аккуратно вернулись в тренировочный процесс", - сообщил Минчук.

"Раньше говорить о проблемах спортсменов считалось неприличным, но сейчас такая обстановка во всем мире, поэтому приходится об этом говорить, - отметила Москвина. - Но мы ни в коем случае не собираемся оправдывать или объяснять этим какие-то неудачи. Постараемся сделать все, чтобы наши спортсмены выступили на чемпионате мира наилучшим образом".

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта.