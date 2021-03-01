Урманов: Туктамышева заслужила место в составе сборной России на чемпионате мира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева заслуживает уважения специалистов и болельщиков, она по праву представит сборную России на предстоящем в Стокгольме мировом первенстве. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Урманов.

В понедельник Федерация фигурного катания на коньках России в соответствии с рекомендацией тренерского совета утвердила состав сборной на предстоящий чемпионат мира. В женском одиночном катании выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и 24-летняя Туктамышева, ставшая в воскресенье лучшей из взрослых спортсменок в финале Кубка России. Туктамышева попала на чемпионат мира впервые с 2015 года, когда она одержала победу.

"Лиза Туктамышева абсолютнейшим образом достойна быть в составе российской команды на чемпионате мира. Не просто достойна, она больше чем заслуживает этого - это самая возрастная девушка в нашей сборной, что не мешает ей показывать хорошее катание, прекрасные программы. И она заслуживает большого уважения от нас всех, и от профессионалов, и от любителей - несмотря на все сложности она все время движется вперед, не останавливается на достигнутом. Лиза - большая умница, рад за нее, рад за профессора (тренера Туктамышевой Алексея Мишина прим. ТАСС) - у него аж три ученика попадают на чемпионат мира".

Школу Алексея Мишина на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 28 марта, представят Михаил Коляда, Туктамышева и Евгений Семененко.