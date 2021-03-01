Тренер заявил, что удивлен результатам в весе до 64 кг на чемпионате России по самбо

ОРЕНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Сборная России по самбо, которая будет сформирована по итогам проходящего в Оренбурге чемпионата страны, обновится за счет неожиданного успеха молодых спортсменов в весовой категории до 64 кг. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер мужской сборной команды России по самбо Дмитрий Трошкин.

"Команда ровная подобралась, в большинстве весовых категорий все самбисты известные, с большим опытом международных встреч - чемпионы и призеры мира и Европы. В весовой категории до 64 кг вся тройка призеров практически новобранцы. Мы их всех, естественно, знаем по молодежным чемпионатам, наблюдали, но в основной состав, в двойку, ни разу не входили. Это Александр Чеботарь и Александр Куликовских. Это сюрприз, ребята молодые, выросли из возраста юниорской команды и преподнесли сюрприз", - сказал он.

По словам Трошкина, еще одним новичком команды в весовой категории до 79 кг станет Аскербий Гербеков, впервые выступивший на взрослом чемпионате страны. Остальные члены сборной команды ранее стабильно были в лидерах турниров. Капитан сборной России, восьмикратный чемпион мира Артем Осипенко отобрался на девятое мировое первенство.

Чемпионат России по самбо завершится в Оренбурге позднее в понедельник, участниками стали более 700 спортсменов. Комплекты медалей разыграли в 22 весовых категориях. Победители турнира получат право на участие в чемпионате мира, который пройдет 16-18 ноября в Москве, серебряные призеры - в чемпионате Европы, который состоится 21-22 мая в Италии.