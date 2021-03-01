{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Привалова отметила хорошую работу при подготовке плана восстановления для World Athletics

И. о. президента ВФЛА отметила, что, возможно, впервые за пять лет у федерации появился сдержанный оптимизм
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проделала хорошую работу при подготовке плана восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

На эту тему
World Athletics согласовала план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет World Athletics в понедельник одобрил план восстановления ВФЛА в международных правах. Стратегический план восстановления, который был разработан во взаимодействии с международными экспертами, был отправлен в международную организацию в середине февраля.

"Ожидали положительного решения, потому что все было сделано вовремя, качественно, были проведены консультации с международными экспертами, работаем дальше по плану, - сказала Привалова. - Удовлетворение, конечно, есть, но давайте радоваться, когда окончательно проведем всю работу. Сегодняшнее решение - следствие работы на протяжении нескольких месяцев, это было сделано благодаря международным экспертам и Петру Иванову (бывшему президенту ВФЛА - прим. ТАСС). Федерацией был взят правильный курс, команда для реализации этого плана практически сформирована".

"Конечно, сдержанный оптимизм есть. За последние пять лет у нас впервые он появился", - добавила собеседница агентства.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеПривалова, Ирина АнатольевнаИванов, Петр Валерьевич
Чемпионат мира по фигурному катанию
Ставки сделаны. Федерация определила состав сборной на чемпионат мира по фигурному катанию
Последние участники команды были выбраны по итогам финала Кубка России
Читать полностью