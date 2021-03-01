Привалова отметила хорошую работу при подготовке плана восстановления для World Athletics

Совет World Athletics в понедельник одобрил план восстановления ВФЛА в международных правах. Стратегический план восстановления, который был разработан во взаимодействии с международными экспертами, был отправлен в международную организацию в середине февраля.

"Ожидали положительного решения, потому что все было сделано вовремя, качественно, были проведены консультации с международными экспертами, работаем дальше по плану, - сказала Привалова. - Удовлетворение, конечно, есть, но давайте радоваться, когда окончательно проведем всю работу. Сегодняшнее решение - следствие работы на протяжении нескольких месяцев, это было сделано благодаря международным экспертам и Петру Иванову (бывшему президенту ВФЛА - прим. ТАСС). Федерацией был взят правильный курс, команда для реализации этого плана практически сформирована".

"Конечно, сдержанный оптимизм есть. За последние пять лет у нас впервые он появился", - добавила собеседница агентства.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.