Тихомиров: победа Логинова историческая, трехкратного чемпиона мира у нас еще не было

Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на турнире в Словении. В финале спортсмен победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды. Андрей Соболев занял третье место, выиграв в заезде за бронзовую медаль у южнокорейца Ким Сан Гюма (+0,26). Игорь Слуев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

"Мы все очень волновались, каждый заезд - сплошные эмоции, после Слуева вообще в душе все опустилось. Каждый заезд был очень непредсказуемым, сейчас уже немного отлегло, - признался Тихомиров. - Конечно, наиболее эмоциональным получился финальный заезд, ведь он самый важный - первое место займет спортсмен или второе. Всегда крутишь, вертишь в голове разные варианты".

"Очень здорово сегодня ехал Андрей Соболев, просто идеально вел трассу, но это спорт. Логинов в третий раз победил на чемпионате мира, конечно, это очень важно, историческое достижение, впервые у нас трехкратный чемпион, такого еще не было, - отметил Тихомиров. - Сегодня повторился американский финал двухлетней давности, хотя там был снег, ямы, крутой склон, а здесь все уже совсем по-другому - идеальный ровный склон, почти бетон. Завтра у нас еще один соревновательный день, так что будем готовиться".

Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На чемпионате мира - 2019 в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты. Он четырежды побеждал на этапах Кубка мира, восемь раз - на чемпионатах мира среди юниоров.