{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Тихомиров: победа Логинова историческая, трехкратного чемпиона мира у нас еще не было

Глава Федерации сноуборда России отметил также бронзовый успех Андрея Соболева
Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первый день чемпионата мира по параллельным дисциплинам сноуборда подарил участникам бурю эмоций, а Дмитрий Логинов сумел установить историческое достижение, став первым российским трехкратным чемпионом мира. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

На эту тему
Сноубордист Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира

Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на турнире в Словении. В финале спортсмен победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды. Андрей Соболев занял третье место, выиграв в заезде за бронзовую медаль у южнокорейца Ким Сан Гюма (+0,26). Игорь Слуев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

"Мы все очень волновались, каждый заезд - сплошные эмоции, после Слуева вообще в душе все опустилось. Каждый заезд был очень непредсказуемым, сейчас уже немного отлегло, - признался Тихомиров. - Конечно, наиболее эмоциональным получился финальный заезд, ведь он самый важный - первое место займет спортсмен или второе. Всегда крутишь, вертишь в голове разные варианты".

"Очень здорово сегодня ехал Андрей Соболев, просто идеально вел трассу, но это спорт. Логинов в третий раз победил на чемпионате мира, конечно, это очень важно, историческое достижение, впервые у нас трехкратный чемпион, такого еще не было, - отметил Тихомиров. - Сегодня повторился американский финал двухлетней давности, хотя там был снег, ямы, крутой склон, а здесь все уже совсем по-другому - идеальный ровный склон, почти бетон. Завтра у нас еще один соревновательный день, так что будем готовиться".

Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На чемпионате мира - 2019 в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты. Он четырежды побеждал на этапах Кубка мира, восемь раз - на чемпионатах мира среди юниоров.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по фигурному катанию
Ставки сделаны. Федерация определила состав сборной на чемпионат мира по фигурному катанию
Последние участники команды были выбраны по итогам финала Кубка России
Читать полностью